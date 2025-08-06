晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇MVP猛打賞大復活！ 貝茲感激球迷支持：這是第一次...

2025/08/06 14:11

貝茲3安猛打，回休息室時臉上掛著笑容。（法新社）貝茲3安猛打，回休息室時臉上掛著笑容。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日以12：6擊敗紅雀，其中MVP貝茲（Mookie Betts）復活單場3安猛打賞，賽後受訪他也透露很感謝大家的支持。

貝茲在今年MVP身手大幅退化，在今天第二打數終於中斷22打數0安打，與5場0安打的生涯最長安打乾旱期，單場4打數敲出3安打，選到1次四壞保送，跑回3分幫助球隊取得勝利。

賽後貝茲受訪時被問到球場中有許多支持他的聲音時道謝：「這是件美妙的事情。謝謝所有道奇隊的粉絲。這真的非常特別。這真的是我第一次感受到這樣的支持。如果我再次陷入類似的情況，我知道整座道奇球場的球迷都會在我背後支持我。」

貝茲對今天猛打賞的結果感到滿意，但也認為這只是一場比賽，明天會怎樣還不知道。「我想回到基本面，想起小聯盟時的自己。」貝茲也鬆一口氣：「總算能夠好好擊球了。」但他也直言，現在還不能太興奮，要接下來連續幾天都能做到才可以。

本季貝茲出賽104場，敲出11轟，打擊率2成36，攻擊指數0.669，比起生涯0.881的攻擊指數要滴上許多，也是目前的生涯新低。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中