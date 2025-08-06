MLB》道奇MVP猛打賞大復活！ 貝茲感激球迷支持：這是第一次...

貝茲3安猛打，回休息室時臉上掛著笑容。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日以12：6擊敗紅雀，其中MVP貝茲（Mookie Betts）復活單場3安猛打賞，賽後受訪他也透露很感謝大家的支持。

貝茲在今年MVP身手大幅退化，在今天第二打數終於中斷22打數0安打，與5場0安打的生涯最長安打乾旱期，單場4打數敲出3安打，選到1次四壞保送，跑回3分幫助球隊取得勝利。

請繼續往下閱讀...

賽後貝茲受訪時被問到球場中有許多支持他的聲音時道謝：「這是件美妙的事情。謝謝所有道奇隊的粉絲。這真的非常特別。這真的是我第一次感受到這樣的支持。如果我再次陷入類似的情況，我知道整座道奇球場的球迷都會在我背後支持我。」

貝茲對今天猛打賞的結果感到滿意，但也認為這只是一場比賽，明天會怎樣還不知道。「我想回到基本面，想起小聯盟時的自己。」貝茲也鬆一口氣：「總算能夠好好擊球了。」但他也直言，現在還不能太興奮，要接下來連續幾天都能做到才可以。

本季貝茲出賽104場，敲出11轟，打擊率2成36，攻擊指數0.669，比起生涯0.881的攻擊指數要滴上許多，也是目前的生涯新低。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法