MLB》傷癒回歸敲雙響砲平隊史紀錄！ 道奇馬恩西分享調整關鍵

馬恩西單場雙響砲。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星馬恩西（Max Muncy）在傷癒回歸後的第二場比賽，就在今天對紅雀一戰展現單場雙響砲4分打點的重砲本色，追平隊史傳奇球星皮耶薩（Mike Piazza）的複數全壘打紀錄。

馬恩西在第一局就砲轟麥克拉斯（Miles Mikolas）擊出回歸首轟，3局他再次開轟，對麥克拉斯敲出第2發全壘打，生涯第19度單場至少2轟以上，追平道奇隊史傳奇皮耶薩，並列隊史自1958年搬遷至洛杉磯的第一名，若算上搬遷前身則是隊史第四多。

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馬恩西生涯自運動家發跡，2015、16年合計僅5轟，沒有單場雙響砲過，在轉戰道奇後，馬恩西合計8個賽季敲出205轟，共19場比賽敲出複數全壘打（2017年馬恩西並未登上大聯盟，該年他被運動家釋出後被道奇簽下）。

2 at-bats, 2 HOME RUNS for Max Muncy! pic.twitter.com/To6Lm1sM19 — MLB （@MLB） August 6, 2025

賽後馬恩西談到是否刻意追求全壘打時表示，自己專注於用球棒的甜蜜點確實擊球，能打全壘打很開心，但首先還是要確實擊中球心。而在受傷期間，他也透過數據理解自己的手有點太靠近本壘板，因此他花很多時間把手收到內側，後續感覺就好很多。在無法打球時，他也會多看球，來維持揮棒的時機。

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