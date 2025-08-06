MLB》今永昇太6.1局7K好投、直球均速回升 小熊牛棚放火輸球

今永昇太。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍明星左投今永昇太今天主投6.1局僅失1分，但小熊牛棚大放火，讓小熊最後在主場以1比5敗給紅人。小熊近4戰吞3敗，仍以65勝48敗居國聯中區第二，與國聯中區龍頭釀酒人有4場勝差。另外，小熊日籍好手鈴木誠也今沒有出賽。

今永昇太開賽上演9上9下，第4局先被紅人開路先鋒佛里朵（TJ Friedl）敲安，今永先牽制抓到佛里朵、接著連抓2個出局數，前4局上演另類12上12下。

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不過，今永昇太在第5局1出局後被敲二壘安打，接著遭史提爾（Spencer Steer）敲適時安打，讓今永失掉1分。小熊打線5局下靠麥特‧蕭（Matt Shaw）的陽春砲追平比數。

今永昇太。（法新社）

今永昇太第6局讓對手3上3下，第7局三振紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）後，就被換下場。但接替投球的小熊投手基特里奇（Andrew Kittredge）不穩，先被史提爾敲超前三分砲，接著再因高飛犧牲打掉分，紅人單局打進4分奠定勝基。

今永昇太主投6.1局用92球，被敲3安失1分，賞7次三振，賽後防禦率為3.12。今永此戰的速球均速為91英哩（約146.4公里），略高賽季平均的90.8英哩（約146.1公里）。今永昇太在7月25日（美國時間）面對白襪，僅投3局狂失7分，當天的速球均速僅89.1英哩（約143.3公里）。

紅人先發投手里特爾（Zack Littell）主投7局失1分，收本季第9勝。紅人目前以60勝54敗居國家聯盟中區第三，與小熊有5.5場勝差。

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