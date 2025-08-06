晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》今永昇太6.1局7K好投、直球均速回升 小熊牛棚放火輸球

2025/08/06 15:09

今永昇太。（法新社）今永昇太。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍明星左投今永昇太今天主投6.1局僅失1分，但小熊牛棚大放火，讓小熊最後在主場以1比5敗給紅人。小熊近4戰吞3敗，仍以65勝48敗居國聯中區第二，與國聯中區龍頭釀酒人有4場勝差。另外，小熊日籍好手鈴木誠也今沒有出賽。

今永昇太開賽上演9上9下，第4局先被紅人開路先鋒佛里朵（TJ Friedl）敲安，今永先牽制抓到佛里朵、接著連抓2個出局數，前4局上演另類12上12下。

不過，今永昇太在第5局1出局後被敲二壘安打，接著遭史提爾（Spencer Steer）敲適時安打，讓今永失掉1分。小熊打線5局下靠麥特‧蕭（Matt Shaw）的陽春砲追平比數。

今永昇太。（法新社）今永昇太。（法新社）

今永昇太第6局讓對手3上3下，第7局三振紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）後，就被換下場。但接替投球的小熊投手基特里奇（Andrew Kittredge）不穩，先被史提爾敲超前三分砲，接著再因高飛犧牲打掉分，紅人單局打進4分奠定勝基。

今永昇太主投6.1局用92球，被敲3安失1分，賞7次三振，賽後防禦率為3.12。今永此戰的速球均速為91英哩（約146.4公里），略高賽季平均的90.8英哩（約146.1公里）。今永昇太在7月25日（美國時間）面對白襪，僅投3局狂失7分，當天的速球均速僅89.1英哩（約143.3公里）。

紅人先發投手里特爾（Zack Littell）主投7局失1分，收本季第9勝。紅人目前以60勝54敗居國家聯盟中區第三，與小熊有5.5場勝差。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中