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拚爆發！彰化縣民運動會獎金狂加碼 第1名爽領6萬元

2025/08/06 15:14

鄉鎮市長跑攤練就好腳力，田徑場上競走，輕鬆過關。（記者張聰秋攝）鄉鎮市長跑攤練就好腳力，田徑場上競走，輕鬆過關。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的彰化縣民運動大會今天（6日）到8日共3天在縣立體育場舉辦，優秀選手將可代表彰化縣參加2年1次、今年10月雲林縣主辦全國運動會，爭取更高榮耀。去年首發15萬元田徑總錦標獎金，今年續發同時加碼到21萬元，每一名次獎金都提高，讓參賽者更有勁，田徑場上賽事激烈更有看頭！

比賽以鄉鎮市公所為單位，總錦標成績更能突顯各公所團隊合作的運動精神，去年前3名獎金5萬、4萬及3萬，第4到6名各1萬元，今年第1名就頒給6萬元、第2名到第6名，依序5萬、4萬、3萬、2萬及1萬，金額比去年高，更具誘因。

縣長王惠美、縣府主管、員林代理市長賴致富等人在開幕典禮上為選手加油打氣，王惠美也在機關首長100公尺競走趣味競賽鳴槍起跑，許多鄉鎮市長平常跑攤練就好腳力，競走易如反掌，輕鬆走完，場面趣味橫生。現場也表揚體育有功人員，共10位國中小學教師受獎。

王惠美說，縣民運動會選拔全國運動會代表選手是非常重要的賽事，這次有來自全縣26個鄉鎮市、2298位好手來參與，將選拔優秀選手代表彰化縣參加今年10月全國運動會，期許選手都能突破自我、再創佳績。

上一屆（2023年）全運會，彰化縣表現亮麗，奪得7面金牌、5面銀牌、46面銅牌，總共34面獎牌，今年縣府獎金再加碼，就是希望激勵選手發揮潛力，拿出最好的成績。

今年總錦標獎金加碼到21萬元，更能激勵選手為鄉鎮爭光。（記者張聰秋攝）今年總錦標獎金加碼到21萬元，更能激勵選手為鄉鎮爭光。（記者張聰秋攝）
機關首長100公尺競走趣味競賽，縣長王惠美鳴槍起跑。（記者張聰秋攝）機關首長100公尺競走趣味競賽，縣長王惠美鳴槍起跑。（記者張聰秋攝）
彰化縣民運動會今天首日開跑，選手們揮汗爭取榮耀。（記者張聰秋攝）彰化縣民運動會今天首日開跑，選手們揮汗爭取榮耀。（記者張聰秋攝）

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