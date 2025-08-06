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經典賽》兄弟王牌鄭浩均回歸宰制中職！大聯盟記者：台灣隊主力先發

2025/08/06 16:12

鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月盛大開打，長期關注亞洲棒球的大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）今天發文點名，效力中華職棒中信兄弟的本土王牌鄭浩均，有望成為明年WBC台灣隊的主力先發之一。

27歲的「美美」鄭浩均曾在2019年旅美加盟道奇，不過最高層級僅到新人聯盟，2022年決定返台投入中職選秀，以第一指名被兄弟相中。鄭浩均2023年就展現王牌氣勢，但年底因右肘韌帶舊傷復發而動刀，2024年球季報銷。

今年鄭浩均強勢回歸，7場先發投35.7局僅失6分自責分，被敲20支安打，投出28次三振與12次四壞保送，三振率21.1%，防禦率1.53，每局被上壘率0.91，ERA+為235。

鄭浩均傷癒後的表現，也引起大聯盟資深記者摩洛西的注意。摩洛西今天發文表示，鄭浩均在錯過整個2024年賽季後，今年在中職展現宰制級的表現，35.1局僅挨1轟，有望成為2026年經典賽台灣隊的主力先發之一。

2026年3月的世界棒球經典賽，台灣隊與地主日本、南韓、澳洲、捷克分在C組，將在東京巨蛋開打。

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