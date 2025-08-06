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籃球》19歲謝銘駿拋出震撼彈決定選秀「人生就是一場豪賭」

2025/08/06 15:56

謝銘駿（中）。（資料照，記者陳志曲攝）謝銘駿（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL將在8月11日舉辦第二季新人選秀，選秀名單預計近日出爐，畢業自光復高中的19歲好手謝銘駿結束旅美生涯，決定返台發展，有望成為名單中最大亮點。

謝銘駿高一勇奪新人王，高二幫助光復高中締造2連霸，榮獲總冠軍賽最有價值球員，去年畢業後決定旅美，進入佛羅里達州的籃球預備學校Southern Coast Academy就讀，經過一年磨練後決定返台，且直接跳過UBA的大學舞台，參加TPBL選秀。

謝銘駿過去一年出賽機會不少，更入選麥當勞全明星賽大名單，不過最終旅美僅1年就回台，他表示，由於無法得到NCAA一級大學的青睞，若進入社區大學發展也有限，因此決定回台灣，「社區大學比賽強度可能不高，也不一定有規律訓練，在台灣可能比較有機會規律訓練，如果以後總要回來，就想說先回來。」

謝銘駿擁有健行科大學籍，今年夏天返台後也隨隊赴金門參加沃皮斯盃金城國際籃球邀請賽，但新賽季確定不會在UBA舞台亮相，將直接投入職籃選秀。

謝銘駿表示，與光復高中教練陳定杰討論後，教練鼓勵自己直接挑戰選秀，他更透露，赴美這一年看到美國高中生對待籃球的態度備受震撼，「這一年成長最多的應該是心態，知道想變強、想往上的話，應該要有什麼態度。」

謝銘駿舉五星高中生小布朗（Mikel Brown Jr.）為例，「他跟我差不多高，但11歲的時候就跟17歲的球員打球，我看過他的生活作息，除了相當自律，也非常重視身體的保養，他們對待籃球的態度是我在台灣很少看到的。」

謝銘駿指出，從美國球員的例子學到就算場上的對手比自己年長，還是必須勇於挑戰，也是決定投入選秀的原因之一，他坦言，知道這是一個沒有退路的決定，「反正我也無路可退，人生就是一場豪賭，希望自己不要害怕挑戰。」

跳過UBA舞台直接投身職籃，謝銘駿坦言，知道第一年不會獲得太多上場時間，也已經為自己打好預防針，「但我當然不會一直想要待在板凳，我希望可以展現競爭力跟學長們競爭。」

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