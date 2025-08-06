全國分齡籃球賽基隆開打 頂尖好手切磋球技

全國分齡籃球錦標賽在基隆商工開打，國高中好手切磋球技。（童子瑋提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕為讓基隆在地愛好籃的學生與全國頂尖球隊交手的經驗，基隆市議會議長童子瑋、中華民國籃球協會、陽明海運等單位合作舉辦「全國分齡籃球錦標賽」，即日起在基隆商工舉行，國高中前八強的球隊都來參賽，童子瑋希望基隆球隊能與全國好手切磋，也希望民眾一起為基隆籃球隊加油。

這項賽事由中華民國籃球協會主辦，共有全國國、高中男子組16隊頂尖球隊參賽，包括泰山高中、南山高中等，基隆球隊有銘傳國中與基隆商工出賽。

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童子瑋指出，基隆長年擁有熱愛籃球的學生與社群，「像基商、銘傳這些球隊都很有實力，但要找強隊對戰累積經驗，總是得往外縣市跑。」他就把強隊請到基隆來交流切磋，也讓孩子看到自己的潛力與可能性。

童子瑋強調，這只是起點，希望建立長期制度，串連學校、教練與企業資源，形成穩定支持系統。「學生運動不能只靠熱情，要有制度、有舞台、有資源，才能真正培養出基隆自己的明星球員、自己的風格。」

基隆的銘傳國中首戰對前二屆甲級第四名的溪湖國中，全場奮戰但最終以 54：62 吞敗。銘傳教練徐偉勝表示，雖然結果不如預期，但對球員來說是難得的學習機會，尤其是能和甲級隊伍實戰，是難得的經驗。

全國分齡籃球錦標賽在基隆商工開打，議長童子瑋（中）開球。（童子瑋提供）

全國分齡籃球錦標賽在基隆商工開打，國高中好手切磋球技。（童子瑋提供）

全國分齡籃球錦標賽在基隆商工開打，國高中好手切磋球技。（童子瑋提供）

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