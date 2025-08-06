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亞洲盃》世代交替的勝利！點名賀家兄弟等人是台灣隊未來 陳盈駿盼助年輕球員成長

2025/08/06 16:45

台灣隊在亞洲盃首戰擊敗強敵菲律賓。（取自FIBA官網）台灣隊在亞洲盃首戰擊敗強敵菲律賓。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣男籃今日在亞洲盃首戰，以95：87扳倒強敵菲律賓，取得FIBA國際賽對菲國的對戰2連勝。FIBA官網以「老將與新秀：台灣隊世代交替登上舞台」為標題撰文指出，對於台灣隊而言，除了贏球之外，另外一個勝利就是完成了世代接替。

「台灣第一控」陳盈駿在亞洲盃首戰轟進生涯國家隊新高34分，成為台灣隊擊敗菲律賓的頭號功臣。他在賽後受訪表示，對於自己而言，學習如何成為領袖是一個過程，雖然自己是陣中年紀較大的球員之一，但仍在摸索如何帶領這支年輕的球隊，並成為教練和球員之間的橋樑。

「賀家兄弟、高柏鎧、林庭謙等人將會是台灣隊的未來，我只想要在這裡幫助他們成長。」陳盈駿說道。

當林庭謙在被問及最敬佩的球員時，他說，絕對是陳盈駿和劉錚，因為自他2020年第一次進國家隊開始，他們幫了自己很多，不論場上場下，他們都是很棒的領袖。

「賀家兄弟」賀丹、賀博首度代表台灣參與正式國際賽，賀博首戰攻下14分技驚四座，賀博認為這一勝對他們意義重大，這是一個超棒的開始，真的為自己隊友感到驕傲，他們一路拚到最後一刻。

台灣隊歸化中鋒高柏鎧拿下16分、9籃板，他在禁區的防守也是功不可沒。他賽後笑說，球隊越來越年輕化，陣中有著很多令人期待的年輕球員，尤其是賀家兄弟和馬建豪。

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