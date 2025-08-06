網球》拉杜卡努攜手納達爾前教練 期待美網成名地重返榮耀

拉杜卡努。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕22歲的拉杜卡努（Emma Raducanu）已聘請西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）前導師羅伊格（Francisco Roig），來擔任她職業生涯第8位教練，期許能在即將到來的美國網球公開賽重返榮耀。

57歲的羅伊格為球員出身，2005至2022年長期待在納達爾團隊，與「蠻牛」的叔叔教練托尼（Toni Nadal）共事，並見證西國同胞後輩贏得22座大滿貫男單冠軍；之後羅伊格2023至2024年執教義大利名將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

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據《每日郵報》等英媒報導，拉杜卡努先前溫布頓錦標賽期間與羅伊格接觸，進行試訓後取代兼職球評的英國教頭佩切伊（Mark Petchey），雙方預計本週男女共站、WTA千分等級的辛辛那提網賽正式合作，這也是美網大滿貫最後暖身。

拉杜卡努2021年紐約美網一戰成名，從會外賽大爆冷門勇奪大滿貫冠軍，但「灰姑娘傳奇」如曇花一現，由於飽受傷病所苦，加上頻繁更換教練，這位英國年輕女將近4年來戰績起伏不定，迄今還未重返職業巡迴賽決戰，所幸她的排名逐漸回升至33，若辛辛那提締造佳績，可望取得美網種子。

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