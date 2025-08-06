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日職》軟銀明年與台灣隊進行強化試合！中職衛冕軍中信兄弟也是對手

2025/08/06 17:04

日本軟銀隊首席棒球總管城島健司。（資料照，記者陳志曲攝）日本軟銀隊首席棒球總管城島健司。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《東京體育報》報導，日職福岡軟銀鷹預計將於明年春天來台，與備戰2026年世界棒球經典賽的台灣代表隊進行強化試合，此外，軟銀預計也將與去年中職衛冕軍中信兄弟進行交流賽。報導指出，這項計畫在台灣方面熱烈邀請下已在幕後推動許久，如今即將實踐。

報導指出，讀賣巨人與日本火腿在去年與今年春天接連來台進行交流賽，持續加深日職與中職球團的連結；而目前位居太平洋聯盟龍頭、全力挑戰連霸的軟銀，除了場上積極關注世界級潛力球員，也在商業層面展現出對台灣市場的濃厚興趣。今年6月，軟銀首席棒球總管城島健司也來台觀察味全龍徐若熙先發投球。

報導提到，早在2002年5月14日，軟銀前身大榮鷹就曾在天母與歐力士舉辦日職史上首次海外例行賽，如今軟銀也將未來在台灣舉辦海外例行賽視為長遠規劃，明年春天的強化試合，也可望成為這項目標的試金石。

此外，曾於2023年台北大巨蛋開幕典禮中擔任開球嘉賓的軟銀會長王貞治，預計也將隨隊來台。對此相關計畫人士也寄予厚望，「這將會是前所未見的大型企畫，勢必能為日後與台灣棒球的合作奠定基礎。」

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