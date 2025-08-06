韓職》43歲吳昇桓宣布退役！美日韓通算549救援、台灣隊最可怕夢魘

吳昇桓。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕南韓史上最具代表性守護神、號稱「無人生還」的43歲終結者吳昇桓，今天透過韓國職棒KBO委員會與三星獅球團發布聲明，將於今年球季結束後退休。

吳昇桓在2005年展開職棒生涯，效力三星獅9個球季後，以2年7億日圓合約加盟日職阪神虎，2015年季後更挑戰美國職棒大聯盟，以1年500萬美元加盟紅雀，之後還效力過藍鳥、洛磯。2019年正式重返KBO加盟老東家三星獅，2023年6月6日完成美日韓通算500救援，成為亞洲第一人。

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而吳昇桓在國際賽場上也屢次為南韓建功，台灣更總是慘遭他封鎖，包含2013年與2017年的台韓大戰，台灣在比賽最後關鍵時刻都有機會扳平戰局，無奈最終皆遭到吳昇桓完美壓制，堪稱台灣隊最可怕夢魘。

合計吳昇桓美日韓職棒生涯累積549次救援成功，截至今天，吳昇桓在KBO生涯累積737場出賽，拿下44勝33敗、19中繼、427救援，防禦率2.32。韓媒報導，吳昇桓未來將不再另行登錄一軍名單，但仍會隨隊行動，而三星球團也與其他球團協調，將為吳昇桓舉辦引退巡迴活動，並計劃於球季尾聲安排一場引退賽。

吳昇桓表示：「經過深思熟慮後我決定退休，身為投手，能夠在這麼多聯盟、參與這麼多場比賽，我感到非常幸福。」

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