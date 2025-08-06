中職》樂天桃猿伙食風暴 職棒球員工會有話要說

樂天桃猿球員賽前練習。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿4月遭爆伙食問題，今天再次遭爆料，甚至伙食內出現「蒼蠅、活蛆」，再次引起球迷熱議，職棒球員工會稍早表示將表達最嚴正的關切，「食安與場地安全同等重要，皆是勞工基本權益，只要涉及選手健康，就沒有模糊空間。」

職棒球員工會聲明：

針對樂天桃猿隊近期再度發生餐食衛生事件，職棒工會表達最嚴正關切。食安與場地安全同等重要，皆是勞工基本權益，只要涉及選手健康，就沒有模糊空間。

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本季至今，樂天桃猿隊伙食已非首次發生品質爭議，如今再現明確衛生異常，已對選手信賴產生實質衝擊。備戰過程中，不該讓選手承擔任何餐食風險，這是最基本的職場安全保障。

職棒工會感謝球團願意回應社會關注，也理解制度改善需有空間，但事件重演已顯示現行機制不足，工會將主動介入確保每位從業人員的安全不再受影響。

我們已正式發起與聯盟、桃猿球團的三方會議，並提出下列制度建議：

一、短期：即刻建立並落實選手回報與應變機制

二、中期：於本球季內完成供餐品質標準化規範

三、長期：於 2026 球季春訓前，建立跨隊一致的監督與查核制度

同時，我們也呼籲桃園市政府強化衛生查察，工會願視需要陪同抽查，協助釐清源頭、重建信任。

保障安全，是工會與資方的共同責任；任何一次失守，都不應被視為容許的例外。

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