亞洲盃》台灣男籃賽後記者會遭稱「中國台北」籃協會向大會抗議

籃協副秘書長張承中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃今天在亞洲盃小組賽首戰，以95：87擊敗強敵菲律賓，但賽後記者會遭大會主持人口誤為「中國台北」，引發外界議論，籃協副秘書長張承中表示，一定會向大會表達嚴正抗議。

在沙烏地阿拉伯登場的亞洲盃男籃賽，台灣隊今天靠陳盈駿轟全場最高34分，搭配歸化洋將高柏鎧挹注16分、9籃板，成功為台灣開出紅盤。

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不過，賽後記者會卻有不專業的主持人，這位主持人先在菲律賓隊的記者會上把菲國總教練寇恩（Earl Cone）叫成台灣隊總教練圖齊（Gianluca Tucci），遭寇恩當場糾正。

至於台灣的記者會上，這位主持人兩度將「Chinese Taipei（中華台北）」喊成「China Taipei（中國台北）」，另外還把頭號贏球功臣陳盈駿的姓氏搞錯，稱他為「盈先生」，種種錯誤引發熱議。

台灣在國際賽被稱為「China Taipei」是嚴重錯誤，張承中表示，初步認定是主持人不用心造成口誤，接下來會向大會表達嚴正抗議，確保不再出現類似狀況，同時請翻譯密切注意，若再有名稱錯誤情形，將立刻提出糾正。

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