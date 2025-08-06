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棒球》和林家正同為「藍蟹人」 王建民細說當年奮鬥血淚史

2025/08/06 18:14

林家正。（資料照，記者林正堃攝）林家正。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕旅美捕手林家正上月底遭美職運動家釋出後，近期加盟美國獨立聯盟體系大西洋聯盟的南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs），中信兄弟投手教練王建民過去也曾效力該隊，以此為跳板拚回大聯盟，他說，「當年去大西洋聯盟的唯一目標就是回到美職體系，家正到那邊也是個機會。」

2006、2007年王建民在洋基黃金時期單季都豪取19勝，2008年季中因跑壘扭傷右腳，生涯屢遭傷痛襲擊，自此走下坡，後輾轉效力國民、洋基、藍鳥、紅人、白襪、勇士，2015年季中遭勇士釋出，轉赴大西洋聯盟發展，在南馬里蘭藍蟹隊待1個多月，再被水手簽下，2016年他加盟皇家開啟不可思議的東山再起之旅，一整季出賽38場共投53.1局，戰績6勝0敗1救援、防禦率4.22。

美國獨立聯盟體系分成多個聯盟，王建民指出，在大西洋聯盟的球員很多都打過3A或大聯盟，球員素質和比賽強度比較高，只是暫時沒有美職球隊，所以先在那邊比賽，多數都想要回到美職體系。

王建民說，他在南馬里蘭藍蟹隊月薪約5000多美元，其實還滿辛苦的，什麼東西都要自己處理，球隊只提供住宿和比賽，其他都要靠自己，比小聯盟更辛苦，因為場邊都有球探在看，他上場比賽就是盡量去丟，毫無保留。

當年王建民在獨盟先發3場全勝，防禦率2.49、每局被上壘率1.11，21.2局投球僅1次四壞保送，好表現獲得水手小聯盟合約。

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