中職》樂天桃猿再爆食安風波 兄弟總教練平野讚日職伙食「素晴」

平野惠一。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕職棒球隊的伙食問題再度成為熱門話題，中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，日職的球隊伙食真的是「素晴（非常棒、出色）」，擔任中信總教練之後，也會特別要求球隊伙食的營養和美味，希望有助於選手在場上的發揮。

平野表示，其它球隊的事務他不便做什麼評論，但是可以談談日職的伙食，日職早、中、晚不但都提供優質的伙食，量也非常充足，品項也相當多元化，基本上就像大飯店的自助餐，也有專人管理，非常讓人安心。

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平野表示，他在中信同樣要求伙食的營養和美味，而且為了讓選手有選擇，要求不要用便當來當一餐，並時時注意選手的反應，甚至在他看不到的二軍，要求選手都天吃了什麼，都要拍照上傳，如果有不理想的狀況，可以協助改善。

中信球團表示，在台中主場或台北的比賽，主要提供自助餐，如果是南部的客場，也會提供當地名產美食，比較特別的是到花蓮、台東比賽，有不少原住民選手的媽媽們，會到球場料理各式美食。

味全龍球團表示，主場伙食以自助餐為主，有時也會有合作廠商提供輕食，到中、南部比賽同樣會有當地美食、小吃，由於母公司有鮮奶、優格、果汁等產品，都是無限量供應。此外，也會依照體能教練的建議，提供能修復身體、增強運動表現的營養補給品。

中信兄弟球隊伙食。（中信提供）

中信兄弟球隊伙食。（中信提供）

中信兄弟球隊伙食。（中信提供）

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