MLB》大谷翔平叩關史上首見偉業有變數？美媒分析MVP強力競爭者

大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟日前釋出最新一份MVP民調，道奇日本巨星大谷翔平依舊暫居國聯第一；然而近期費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）狂轟猛炸，已經超越大谷成為國聯全壘打王，對此有美媒認為，大谷要挑戰MVP四連霸可能有變數。

史瓦伯近17場比賽狂敲10轟，目前高居國聯全壘打王與大聯盟打點王，前資深體育主播派翠克（Dan Patrick）在自己的Podcast節目《The Dan Patrick Show》中表示：「雖然目前翔平大谷仍是國聯MVP最熱門人選，小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）次之，但史瓦伯也該被納入MVP討論之中。」

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比較兩人本季數據，大谷打擊率0.276，累積38轟、73分打點，攻擊指數0.981；投球方面則有7場登板，12局送出17K，防禦率2.40，投打合計fWAR為5.3。而史瓦伯則繳出打擊率0.258、40轟、94分打點、攻擊指數0.973的成績單，fWAR為4.0。

對此派翠克強調：「人們常把史瓦伯視為只有全壘打的打者，但如果從價值角度來看，他也絕對值得被納入討論。雖然大谷因為二刀流可能略占上風，但就某些打擊數據，史瓦伯其實更優秀，他應當被列為MVP強力候選人之一。」

大谷今年有望成為邦茲（Barry Bonds）後，第一位拿下4座以上MVP的球員（邦茲有7座），成為史上第二高。此外，若今年大谷翔平獲獎，他將成功締造MVP三連霸，同時也是自邦茲2001-2004年來四連霸後的第一人，他還有機會挑戰史上第一位4座全票MVP與全票MVP的三連霸。

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