亞洲盃》「前所未見的氛圍」台灣隊長劉錚有感而發 以神隊友為榮

劉錚。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃今天在亞洲盃小組賽首戰以95：87擊敗強敵菲律賓開出紅盤，「台灣隊長」劉錚有感而發，在社群發文表示，感受到團隊正在慢慢變得不一樣。

34歲的劉錚近年在國際賽幾乎無役不與，去年在資格賽期間男籃爆發組訓、後勤問題，他也第一個跳出來發聲，台灣隊最終歷經三階段資格賽和外卡賽，順利挺進會內賽，這次陣容更有混血兄弟賀丹、賀博助陣，名單堪稱一時之選。

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多年來義不容辭參與國家隊，如今身旁有愈來愈多好手並肩作戰，劉錚在亞洲盃首戰告捷後，也在社群貼出團體照，並回憶去年不敵菲律賓後，被現場記者問的一個問題。

劉錚指出，當時在菲律賓曾被記者問：「我們原以為會是場精彩的比賽，你們怎麼會打成這樣？」他接著提到，這次在吉達的亞洲盃，雖然首戰面對菲律賓，場邊都是對手的球迷，「我們這裡每個人蓄勢待發，安安靜靜的做好每個熱身準備，絲毫不受影響。」

劉錚提到，越來越感受到這個團隊正在不一樣，這是前所未見的氛圍，「當然這只是開始，亞洲盃旅程持續著，以你們為榮，持續燃燒吧！神隊友們！」

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