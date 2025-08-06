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MLB》與大谷翔平競爭國聯MVP 專家點出史瓦伯超進化關鍵

2025/08/06 21:07

史瓦伯與大谷翔平。（資料照合成圖）史瓦伯與大谷翔平。（資料照合成圖）

〔體育中心/綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）目前以40轟高居國聯全壘打王，94打點則是全聯盟最多，有望與道奇日本二刀流巨星大谷翔平競爭國聯年度MVP。經典賽美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）點出史瓦伯本季打擊大蛻變的關鍵。

迪羅薩在《MLB Network》節目中，分析史瓦伯本季打擊超進化的原因，他點出史瓦伯本季的上壘率（0.382）、長打率（0.591）、OPS+（162）和WAR（fWAR4.0）各項數據都創下生涯新高，雖然是左打者，但他本季面對左投敲出16轟，高居左打者最多。

迪羅薩指出，史瓦伯本季與費城人打擊教練隆恩（Kevin Long）進行打擊大改造，成效很顯著，除了打擊動作有變之外，揮棒速度有著很明顯的提升，「他的揮棒能以最短距離迅速出棒，而且力量十足，動作上沒有多餘的浪費。」

迪羅薩也稱讚史瓦伯本季很會打速球，速球長打率高達0.751，僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的0.919。達羅薩認為，在國聯MVP競爭中，史瓦伯已經緊追在大谷翔平之後。

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