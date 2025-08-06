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中職》投教嘆不太想拉上一軍！櫻井周斗5局6K無責失 小野寺3局丟4分

2025/08/06 20:28

櫻井周斗、小野寺賢人。（資料照，台鋼提供）櫻井周斗、小野寺賢人。（資料照，台鋼提供）

〔體育中心/綜合報導〕持續在二軍待命的兩位台鋼雄鷹日本洋投櫻井周斗與小野寺賢人，今天在二軍面對味全龍出賽，櫻井周斗先發5局飆6K無責失，而小野寺賢人則是後援3局失4分。

台鋼日前將表現不佳的美籍洋投石萬金下放二軍，昨天也宣布簽下據大聯盟資歷的前教士王牌拉梅特（Dinelson Lamet，取名「那瑪夏」），至於兩位日籍洋投櫻井周斗與小野寺賢人則持續在二軍待命，不過投手教練橫田久則坦言，兩人的成績都不是到非常想要拉上來一軍。

今天台鋼味全二軍賽事，由櫻井周斗擔任先發投手，他主投5局用85球有54顆好球，被敲出5支安打，投出6次三振與1次保送，僅失掉1分非自責分，賽後防禦率下修至2.17。

6局下輪到小野寺賢人登板後援，然而他一上場就被味全農場重砲李展毅敲出陽春砲，7局下雖然被敲安但力保不失。8局下續投又遇到危機，2出局連續被敲出5支安打，一口氣丟掉3分。總計小野寺賢人後援3局用48球被敲7支安打包含1轟，投出3次三振，失掉4分責失，賽後防禦率4.55。

投手教練橫田久昨天受訪表示，雖然都是日本人，但都是以洋將身分來台，最少在二軍都要保持在防禦率2.5以內，如果現在要說比較有接近的話，應該算是櫻井。

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