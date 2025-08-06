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中職》史無前例壯舉難達成！本季未上一軍的林益全遭球迷開酸回應了

2025/08/06 20:39

林益全。（資料照，記者廖振輝攝）林益全。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心/綜合報導〕統一獅39歲老將「神全」林益全持續在二軍等待機會，不過至今尚未登上一軍，同時近年他也積極拍片、經營個人社群媒體，不過卻遭到球迷狠酸，對此林益全也直接回應該球迷。

昨天林益全在個人社群分享一則如何挑選球棒的影片，未料有球迷在留言區開酸：「多練球實在點吧，整天拍這些片，難怪轉隊了還是在二軍。」

對此林益全也回應：「你不覺得很療癒嗎？每天練球，比賽壓力這麼大，但又什麼事情都不能做，這樣很容易內傷的，況且球員又一堆場所消遣娛樂都不行，找點樂趣講一些棒球的事情，你不覺得是一件很棒的事情嗎？整天要你上班下班工作工作在工作，下班回家，任何消遣都不行，這樣你ok嗎？換位思考一下囉。」

該球迷在林益全回應之後持續筆戰，林益全也不斷耐心回覆：「這位好朋友，每天過的開心，跟退是兩回事，請不要混為一談，而且退休是65歲的事，我還有25年。」、「 呵呵，謝謝你，我的人生本來就是我自己要過，你也幫不了我對吧，目前我雖然在二軍我一樣會努力，聽下來你是支持統一跟龍哥的，請你好好把這個熱情繼續支持統一跟中華職棒，多多進場看球吶喊，少一些批判，多一點鼓勵，一起加油哦。」

林益全今年邁入職棒生涯第17個賽季，他生涯在一軍累積399支二壘安打已是中職之最，距離史無前例的「400支二壘安」紀錄差1步，不過39歲的他早已不在獅隊藍圖，至今也始終尚未登上一軍，想創紀錄的機會越來越渺茫。

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