亞洲盃》拚3連霸的澳洲太狠噴15顆三分球 36分痛宰南韓

澳洲麥可維（Jack McVeigh）轟5顆三分球（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕尋求3連霸的澳洲隊今在亞洲盃男籃小組賽，麥可維（Jack McVeigh）轟5顆三分球、蓋洛威（Jaylin Galloway）4記三分彈，團隊15顆三分球，最終以97：61痛宰南韓，展現衛冕軍的氣勢。

澳洲在是過去兩屆亞洲盃冠軍隊，本屆則要尋求3連霸，其實澳洲雖然少了一票NBA球星壓陣，但他們本身實力依舊出眾，這次依舊是奪冠最大熱門。

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澳洲小組賽和南韓、黎巴嫩、卡達同組，其中黎巴嫩也是不容小覷，他們是上屆季軍，至於卡達也有多個歸化球員坐鎮，唯獨南韓恐怕想要出線比較困難。

另外，澳洲陣容雖然大幅更新，但整體實力依舊驚人，麥可維在上季還有在NBA休士頓火箭隊出賽9場，今天來到亞洲戰場就展現神射功力，攻下全隊最高20分，也榮膺單場最佳球員，澳洲也談笑用兵，全隊每人上場都有分數進帳，快意痛宰南韓。

至於南韓在2017年還拿過季軍，只是本屆陣容也是進入換血，此仗輸澳洲並不讓人意外，重點是他們再來對黎巴嫩、卡達還是得全力求勝，避免小組賽就出局。

澳洲麥可維（Jack McVeigh）轟5顆三分球（取自FIBA官網）

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