中職》KT巫師X樂天桃猿X樂天金鷲 台日韓職交流賽11月開打

桃園市長張善政（左二）開球，與樂天金鷲3名台將合影。（桃園市政府提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕桃園市長張善政今（6）日率團前往日本宮城縣，受邀至日本東北樂天金鷲棒球隊主場參加東北樂天金鷲隊對歐力士猛牛隊開球儀式，擔任開球嘉賓，他表示，桃園市將在今年11月舉辦「臺日韓棒球交流賽」，預計邀請日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師及中華職棒樂天桃猿三支勁旅齊聚桃園同場較勁，歡迎各國球迷前來桃園觀賞這場交流賽，一同感受桃園與棒球的魅力。

張善政表示，今日很榮幸有機會來到東北樂天金鷲棒球隊主場，日本有實力與魅力兼具的樂天金鷲隊，臺灣桃園也有同樣深受許多球迷喜愛的樂天桃猿隊，今日代表桃園到場見證兄弟球隊比賽，深刻感受日本與臺灣的特別連結與情誼。

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張善政此行並拜會日本東北樂天金鷲球團，雙方就球場設施、營運模式及球員培訓等議題進行討論交流。張市長也與效力東北樂天金鷲隊的臺籍選手宋家豪、陽柏翔、王彥程、蕭齊會面，張市長讚許旅日選手是臺灣的驕傲，對在日本職棒打拼的臺灣選手表達敬意與支持。

桃園市體育局表示，11月「臺日韓棒球交流賽」由桃園市政府主辦，預計邀請日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師（KT Wiz）及中華職棒樂天桃猿在桃園一較高下，其中，樂天桃猿與東北樂天金鷲可望上演「Rakuten對決」，將為樂天體系兩支職業球隊首次交鋒；KT巫師則將首度來臺與桃猿對戰，開啟桃園與韓國水原兩市的棒球交流，期待透過交流賽，提供球員相互切磋之機會。

桃園市觀旅局表示，目前桃園及仙臺已有直飛航線，便利雙向旅遊與觀賽往來，後續市府將持續推動運動觀光、主題節慶活動與多語宣傳，並串聯行程票務、旅宿及城市體驗，帶動球迷旅遊與在地消費。

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