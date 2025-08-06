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籃球》鼓勵謝銘駿提早投入選秀 陳定杰：年輕人就是要勇於挑戰

2025/08/06 21:05

謝銘駿（中）。（資料照，記者陳志曲攝）謝銘駿（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕19歲好手謝銘駿旅美一年後決定返台，選擇跳過UBA直接投入選秀，他的高中恩師、光復高中總教練陳定杰是重要推手，這位冠軍主帥透露鼓勵愛徒直接參加選秀的原因。

謝銘駿高一勇奪新人王，高二幫助光復高中締造2連霸，榮獲總冠軍賽最有價值球員，去年畢業後決定旅美，經過一年磨練後決定返台，直接參加TPBL選秀，他表示，當初決定回台一開始的確想要先到大專舞台磨練，但教練陳定杰鼓勵自己直接挑戰職籃。

陳定杰指出，他認為子弟兵應該藉由更高層級的比賽讓自己進步，「銘駿過去一年在美國學到的東西，下階段應該在更高層級的聯盟展現出來，他還年輕，我希望他可以在職業隊有更多的刺激。」

陳定杰提到，依照規定若在UBA註冊必須打滿3年或年滿21歲，不一定有利謝銘駿發展，「他去UBA或許還是會進步，這三年相信他的表現一定也會是UBA平均水準之上，我建議他那不如就出來選秀，給自己更高強度的挑戰。」

至於謝銘駿旅美一年後的變化，陳定杰認為，最大的不同是膽識，「他在處理球上面變得更果斷，我覺得亞洲球員球技不一定比歐美球員差，但就是膽識不夠，他這一年遇到很多不一樣的對手，以後應該也可以更勇於挑戰。」

對於鼓勵謝銘駿提早投入選秀，陳定杰說，「這個決定沒有對或錯，他有這樣的潛力，接下來就期待他用後天的努力兌現天賦，或許前兩三年會比較辛苦，但年輕人就是要多挑戰，挑戰完的人生才知道能走得多遠、多高。」

光復教練陳定杰。（資料照，記者林正堃攝）光復教練陳定杰。（資料照，記者林正堃攝）

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