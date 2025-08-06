晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》徐若熙6局無責失 味全龍2連戰掃中信兄弟

2025/08/06 21:13

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍徐若熙先發6局無責失，張政禹貢獻2安打、2打點，吉力吉撈開轟，4:1擊敗中信兄弟，達成2連戰橫掃。

徐若熙雖然前5局就被擊出本季單場新高的7支安打，都是短程的一壘打，只在第5局被敲出3支安打後，因為隊友失誤丟掉1分，拿下本季第4勝（6敗），投出6次三振、1次四壞球。

中信羅戈先發6局只被擊出4支安打，但是集中在2、6局，加上這兩局都是一上場就投出四壞球，失3分吞敗。

羅戈。（記者林正堃攝）羅戈。（記者林正堃攝）

第2局味全陳子豪選到四壞球，張政禹打出全隊第1支安打，飛越左外野手曾頌恩頭頂的二壘打攻下1分，蔣少宏再擊出左外野滾地安打，張政禹搶攻本壘，第一時間被判觸殺出局，味全挑戰判決成功，2:0領先。

第5局中信宋晟睿、江坤宇和王威晨安打，王威晨的內野安打造成游擊手張政禹傳一壘失誤，中信扳回1分。

第6局味全再度由四壞球開啟攻勢，陳子豪和張政禹安打再下一城，3:1又取得2分領先。

第8局味全吉力吉撈轟出陽春全壘打，本季第15轟，聯盟最多的打點推進到61分。

蔣少宏。（記者林正堃攝）蔣少宏。（記者林正堃攝）

張政禹拚回本壘得分。（記者林正堃攝）張政禹拚回本壘得分。（記者林正堃攝）

吉力吉撈鞏冠轟出全壘打。（記者林正堃攝）吉力吉撈鞏冠轟出全壘打。（記者林正堃攝）

味全龍獲勝。（記者林正堃攝）味全龍獲勝。（記者林正堃攝）

中信兄弟輸球。（記者林正堃攝）中信兄弟輸球。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中