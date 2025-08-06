中職》徐若熙6局無責失 味全龍2連戰掃中信兄弟

徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍徐若熙先發6局無責失，張政禹貢獻2安打、2打點，吉力吉撈開轟，4:1擊敗中信兄弟，達成2連戰橫掃。

徐若熙雖然前5局就被擊出本季單場新高的7支安打，都是短程的一壘打，只在第5局被敲出3支安打後，因為隊友失誤丟掉1分，拿下本季第4勝（6敗），投出6次三振、1次四壞球。

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中信羅戈先發6局只被擊出4支安打，但是集中在2、6局，加上這兩局都是一上場就投出四壞球，失3分吞敗。

羅戈。（記者林正堃攝）

第2局味全陳子豪選到四壞球，張政禹打出全隊第1支安打，飛越左外野手曾頌恩頭頂的二壘打攻下1分，蔣少宏再擊出左外野滾地安打，張政禹搶攻本壘，第一時間被判觸殺出局，味全挑戰判決成功，2:0領先。

第5局中信宋晟睿、江坤宇和王威晨安打，王威晨的內野安打造成游擊手張政禹傳一壘失誤，中信扳回1分。

第6局味全再度由四壞球開啟攻勢，陳子豪和張政禹安打再下一城，3:1又取得2分領先。

第8局味全吉力吉撈轟出陽春全壘打，本季第15轟，聯盟最多的打點推進到61分。

蔣少宏。（記者林正堃攝）

張政禹拚回本壘得分。（記者林正堃攝）

吉力吉撈鞏冠轟出全壘打。（記者林正堃攝）

味全龍獲勝。（記者林正堃攝）

中信兄弟輸球。（記者林正堃攝）

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