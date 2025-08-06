亞洲盃》日本歸化霍金森攜手「日本柯瑞」富永啓生 打爆敘利亞

富永啓生（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕尋求重返4強的日本隊今天在亞洲盃男籃小組賽，歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）主宰禁區並聯手「日本柯瑞」富永啓生，率隊以99：68大勝敘利亞，開出紅盤。

日本上次躋身亞洲盃4強已經是2015年，再來兩屆都無緣4強，不過日本近年在世界盃、奧運都有展現一定實力，依舊屬亞洲強權，畢竟他們有八村壘、河村勇輝等NBA球員，去年巴黎奧運也締造不少驚奇。

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雖然八村壘、河村勇輝並未參加這次亞洲盃，日本隊還有吉井裕鷹、富永啓生、霍金森、馬場雄大、富樫勇樹等名將，也被看好能挑戰重返4強。

不過，日本此仗在第二節荒腔走板，單節僅拿14分，被敘利亞轟28分，導致上半場打完以32：41落後。日本下半場就回神，在第三節轟出28：10，第四節又是單節砍進39分，最終以31分之差大勝敘利亞。霍金森此仗就展現禁區威力，攻下26分、13籃板，吉井裕鷹挹注17分，富永啓生斬獲18分。

日本小組賽和伊朗、關島、敘利亞同組，日本8日跟伊朗交鋒，10日對陣關島，預料最關鍵戰役是和伊朗之戰，此仗贏家預料就能攻上B組龍頭位置，以及收下直接晉級8強的門票。

日本歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）主宰禁區（取自FIBA官網）

吉井裕鷹（取自FIBA官網）

富樫勇樹（取自FIBA官網）

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