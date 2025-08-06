世運》2025成都賽事將登場 民眾可透過轉播為台灣隊加油

2025年第12屆成都世界運動會轉播資訊。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年第12屆成都世界運動會8月7日晚間8時將在中國成都開幕，為維護國內民眾觀賽權益，透過轉播觀看本屆賽事，體育署再次攜手愛爾達及公共電視台，8月7至17日進行為期11天的聯合轉播。

本屆世運會由愛爾達電視取得轉播總代理，規劃在中華電信MOD愛爾達體育1、2、3、4台（CH200、CH201、CH202、CH203）播出140小時（70小時中文）、網路OTT平台ELTA.tv播出700小時（70小時中文）、Hami Video（愛爾達體育Max 1-4台）播出600小時（70小時中文）。此外也與無線電視公共電視合作（播出50小時），提供全國觀眾跨平台、無時差的轉播服務，共同享受本次運動盛宴，見證台灣隊的榮耀時刻。

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我國代表團120名選手已陸續抵達成都，其中拔河隊女子代表隊以爭取六連霸為目標，歷屆奪牌強項合球、健力、壘球、撞球、滑輪溜冰及武術選手也蓄勢待發；另外首次參賽的霹靂舞、美式壁球、滑輪溜冰、直排輪、曲棍球、自由式輪滑、沙灘合球、自由潛水及武術散打，選手們都調整好最佳狀態，準備挑戰來自世界各地的強敵，為國爭光並展現實力。

世運會是以非屬奧、亞運競賽種類為主的世界級綜合性賽事，本屆以豐富多樣的競技項目，展現世界體育的多元魅力，並為全球運動員提供激發潛能、交流文化的平台。體育署邀請國人透過轉播為台灣選手應援加油，一同Team Taiwan成為最堅實的後盾。

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