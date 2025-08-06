晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

世運》2025成都賽事將登場 民眾可透過轉播為台灣隊加油

2025/08/06 21:21

2025年第12屆成都世界運動會轉播資訊。（體育署提供）2025年第12屆成都世界運動會轉播資訊。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年第12屆成都世界運動會8月7日晚間8時將在中國成都開幕，為維護國內民眾觀賽權益，透過轉播觀看本屆賽事，體育署再次攜手愛爾達及公共電視台，8月7至17日進行為期11天的聯合轉播。

本屆世運會由愛爾達電視取得轉播總代理，規劃在中華電信MOD愛爾達體育1、2、3、4台（CH200、CH201、CH202、CH203）播出140小時（70小時中文）、網路OTT平台ELTA.tv播出700小時（70小時中文）、Hami Video（愛爾達體育Max 1-4台）播出600小時（70小時中文）。此外也與無線電視公共電視合作（播出50小時），提供全國觀眾跨平台、無時差的轉播服務，共同享受本次運動盛宴，見證台灣隊的榮耀時刻。

我國代表團120名選手已陸續抵達成都，其中拔河隊女子代表隊以爭取六連霸為目標，歷屆奪牌強項合球、健力、壘球、撞球、滑輪溜冰及武術選手也蓄勢待發；另外首次參賽的霹靂舞、美式壁球、滑輪溜冰、直排輪、曲棍球、自由式輪滑、沙灘合球、自由潛水及武術散打，選手們都調整好最佳狀態，準備挑戰來自世界各地的強敵，為國爭光並展現實力。

世運會是以非屬奧、亞運競賽種類為主的世界級綜合性賽事，本屆以豐富多樣的競技項目，展現世界體育的多元魅力，並為全球運動員提供激發潛能、交流文化的平台。體育署邀請國人透過轉播為台灣選手應援加油，一同Team Taiwan成為最堅實的後盾。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中