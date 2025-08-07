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MLB》遭道奇交易後直言自己「被擠掉」！前火球少主最後的感性道別

2025/08/07 06:35

梅伊。（資料照）梅伊。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇在交易大限前將前火球少主梅伊（Dustin May）送往紅襪，梅伊日前受訪直言，自己在道奇失去了一席之地。即便如此，梅伊仍舊在自己的Instagram上發文，向老東家道奇感性道別。

道奇將今年傷癒歸隊的梅伊送往紅襪，換來農場第5號新秀外野手提布斯（James Tibbs III）與第27號外野手艾爾哈德（Zach Ehrhard），道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）表示，梅伊希望能繼續擔任先發角色，這也成為交易的關鍵。

梅伊坦言自己離開道奇感到難過，並表示隨著道奇幾名先發投手陸續從傷兵名單歸隊，自己已經失去了一席之地，「我的位置有點被擠掉了，那支球隊的投手人才濟濟。」

不過梅伊仍在IG上發文，向老東家說最後一次再見，：「當一個篇章的結束，也是另一段全新旅程的起點。這一路並不總是順遂，但每一刻都值得。感謝這些年來的歷練與課題，以及那些始終陪伴我走過一切的人。這支球隊對我和我的家人意義非凡，難以用言語表達，能成為道奇的一份子，我永遠心懷感激。」

梅伊同時也向新東家紅襪喊話：「對於接下來的挑戰感到興奮！波士頓，我準備好了！」

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