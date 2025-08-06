中職》不受「伙食風波」影響！林政華3分砲助樂天擊敗統一

樂天桃猿林政華敲出三分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿昨才剛擊敗統一獅終止3連敗，今天稍早又被週刊爆料伙食食安再次出狀況。桃猿隊晚間正常迎戰獅隊，靠著林政華3分砲打破平手僵局，終場樂天4:2贏球，兩場主場面對獅隊都贏球。

樂天先發左投林子崴本季首度面對統一獅。獅隊3局上陳聖平、邱智呈敲安，林安可中間方向安打，幫助球隊先馳得點。

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樂天桃猿3局下靠著陳晨威、林立連續安打，和林泓育選到保送攻占滿壘，但蒙德茲和林泓育對決過程，球場燈光就不時閃爍，最終蒙德茲保送林泓育，而獅隊總教練林岳平上前告知裁判燈光狀況，比賽因而暫停約10多分鐘，場上選手只能乾等。

在出狀況的部分燈光暫時熄滅後，比賽恢復，蒙德茲遭梁家榮擊出高飛犧牲打，雙方回到平手局面。

樂天先發林子崴投5局失1分退場，獅隊蒙德茲則是投到6局，被宋嘉翔敲安、保送李勛傑之後，被林政華擊出3分打點全壘打。蒙德茲留下5.2局、106球、失4分退場，而林政華本季累積7轟。

獅隊7上追分，蘇俊璋1出局後被陳聖平敲安，陳聖平個人完成猛打賞，猿隊換上左投王志煊面對左打，2出局後卻接連被邱智呈、林安可擊出安打，林安可安打帶1分打點。王志煊續投，但保送蘇智傑，潘傑楷內野高飛球，該半局結束。

9局上，樂天推出陳冠宇關門，被林佳緯敲安，2出局後面對林安可，林安可擊出的滾地球打中壘包，形成內野安打，獅隊一三壘有人，陳傑憲代跑一壘的林安可。蘇智傑遭三振，比賽結束。

樂天桃猿林政華敲出三分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手林子崴。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手蒙德茲。（記者陳志曲攝）

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