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MLB》台灣好手鄧愷威預計本週主場再先發！巨人媒體透露使用計畫

2025/08/06 22:42

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人的26歲台灣右投鄧愷威，3日時面對大都會迎來生涯初先發，主投3.1局失5分吞敗，不過當時總教練梅爾文（Bob Melvin）也表示會再給鄧愷威一次先發機會，巨人媒體今天也透露有關鄧愷威的使用計畫。

鄧愷威上一戰先發對上大都會，主投3.1局用67球，被敲4安包含阿隆索（Pete Alonso）的3分砲，失掉5分都是自責分，飆出4K，另有3保送、1次觸身球，終場巨人6：12輸球，鄧愷威吞下敗投，賽後防禦率13.50。

巨人總教練梅爾文賽後表示，鄧愷威還會有一次先發機會，預計將會是在台灣時間9日於主場對上國民。根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）報導，目前巨人該場比賽的先發投手為待公布（TBA），不過預計將會由還在大聯盟名單的鄧愷威扛下。

施萊瑟補充，目前看來，巨人有可能在該場比賽會讓鄧愷威以「開局投手」（opener）身分登板，但如果真是如此，鄧愷威仍會負責大部分的局數，目前巨人並沒有要對此進行人員易動的計畫，就現在來看，即使鄧愷威不是先發，仍會是該場比賽負責吃下多局數的投手。

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