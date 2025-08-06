中職》怪事連連的漫長一天 古久保：選手努力讓今天贏球

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今賽前，本季第2度遭爆料伙食出狀況，但選手專注場上，靠著林政華3分砲，終場4:2擊敗統一獅，本周2連戰兩場皆捷。

不過，比賽途中發生不少狀況。首先是3局下，樂天桃猿進攻時，球場內野燈光閃爍狀況持續，經過獅隊總教練林岳平上前與裁判反映後，雙方球員一度等待大約10分鐘，比賽才在部分燈光熄滅後繼續進行。

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9局上，樂天推出陳冠宇關門，1出局後遭林佳緯敲安，接著邱智呈擊出飛球出局，眼見已2出局，林安可擊出的滾地球卻擊中三壘壘包，形成內野安打，該支安打是林安可單場第4支，也一度讓樂天陷入大危機，陳冠宇接著三振蘇智傑，才化解危機。

針對燈光狀況，樂天桃猿總教練古久保健二說：「亮度稍微調低後，裁判有詢問比賽能否繼續進行。以前似乎沒有遇到過，之後還是一直閃。」古久保坦言，雖無選手反映，但這樣的狀況不是很好，若對方有反映，後續場地方仍得再處理。

賽前才回應球團遭爆料的事，比賽最後半局又出現打到壘包的安打，讓古久保健二苦笑說：「真是很漫長的一天。選手的努力才讓今天能夠贏球。」

樂天桃猿拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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