羽球》第二次全國排名賽11日展開 兩位世大運金牌王子維、丁彥宸都參賽

王子維。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年第二次全國羽球排名賽將於8月11日至8月19日在台北體育館舉行，兩位世大運男單金牌「羽球王子」王子維、台大高材丁彥宸都將參賽，也是王子維睽違許久再戰排名賽並榮膺男單頭號種子。

排名賽是台灣年度最高級別羽球個人賽事，也是乙組選手晉升甲組球員唯一管道，甲組報名94人，乙組報名有675人。

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本次排名賽成績列為2026名古屋亞運第二階段相關代表隊培育計畫，選拔優秀選手參考依據。採計方式為114年第一次排名賽、114年第二次排名賽、世界排名、三項積分加總排序。

世界排名前25名之各單項選手（須為原搭檔），以2025年7月8日當週公告之世界排名為依據（抽籤前），而王子維當時名列26名，就必須參加這次排名賽。另外，7月世大運為台灣拿下男單金牌的丁彥宸也會參賽。

女單部分，許玟琪名列第一種子、黃宥薰名列第二種子，兩位頗有機會再度在決賽遭遇。男雙土銀北市大的陳子睿、林煜傑名列第一種子要尋求排名賽男雙三連霸，就看其他年輕組合能否異軍突起。

2025年第二次全國羽球排名賽，羽協為了服務廣大的球迷朋友，16日甲組4強賽／乙組會外／乙組會內賽、17日甲組冠軍賽／乙組會內賽、18日乙組會內賽、19日乙組4強、冠軍賽，將在羽協YT頻道 https://www.youtube.com/@ctbadminton 提供網路直播服務。

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