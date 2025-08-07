MLB》大谷翔平二刀流完全燃燒！ 4局飆8K、39轟締生涯千安里程碑

Shohei Ohtani goes yard for career hit No. 1,000! pic.twitter.com/c6I2pGSuip — MLB （@MLB） August 6, 2025

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平今天展現投、打二刀流本領，先發投4局飆出8次三振僅失1分，最快球速達101.1英哩，更在3局敲出賽季第39轟，以2分全壘打完成生涯美職千安成就，不過球隊牛棚放火，終場紅雀以5：3逆轉擊敗道奇。

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大谷翔平今天先發主投4局，寫下傷癒回歸後的最長投球局數，僅在3局被串聯安打失掉1分，但在3局失分後，大谷翔平馬上敲出賽季第39發全壘打，以2：1幫助自己逃敗也讓球隊取得領先，隨後4局大谷翔平更是連飆3K，以4局被敲2安，狂飆8K失1分的表現，完成本季投手丘上表現最好一戰，賽後防禦率2.37。

大谷翔平4局飆8K失1分。（法新社）

大谷翔平的第39轟，恰好也是他生涯在美國職棒的第1000支安打，成為自鈴木一朗、松井秀喜後，第三位達成生涯千安的日本選手。

道奇在4下靠紅雀失誤再攻下1分，不過牛棚後段放火，6上先被紅雀追到2：3一分差，8上再遭到沃克（Jordan Walker）敲安逆轉比數為4：3，9上紅雀日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）二壘安打再補上1分取得5：3領先並笑到最後。

大谷翔平敲出第39轟，恰巧達成生涯千安成就。（法新社）

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