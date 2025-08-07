MLB》保障8年1.3億美元！ 紅襪與21歲超大物安東尼簽延長約

紅襪以8年延長約綁住大物新秀安東尼。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在今天與超級新秀安東尼（Roman Anthony）簽下一張8年延長合約，加上激勵獎金最高可達2.3億美元（約新台幣68億）。

根據大聯盟記者Shanthi Sepe-Chepuru報指出，安東尼的合約將從明年賽季（2026年）開跑，最低可以拿到1.3億美元（約新台幣38億），合約當中有著激勵條款，最高將可以領到2.3億美元。

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現年21歲的安東尼在登上大聯盟時是百大新秀榜首，今日賽前他一共出賽47場，敲出2轟19分打點，打擊三圍.281/.398/.425，攻擊指數0.823，紅襪在他上場的期間有著不俗戰績，目前仍在美聯外卡的競爭行列中，同時有望衝擊美聯東區龍頭。

安東尼的合約是紅襪總管布瑞斯洛（Craig Breslow）任內簽下的第三筆8年延長約，今年4月他跟只打6場的大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell）簽下8年保障6000萬美元，去年他與另一位外野好手瑞法拉（Ceddanne Rafaela）簽下8年保障5000萬美元合約。

坎貝爾目前因為狀態不佳遭到下放3A練功，而瑞法拉則在經歷2023年初登場與去年整年的磨練後，今年繳出大聯盟平均以上的打擊表現（wRC+104），與不俗的防守功力，整體的勝利貢獻值（fWAR）高達3.2，是紅襪打者最高。

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