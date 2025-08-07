晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》終於贏了！MVP重砲高德施密特代打超前轟 洋基終結5連敗

2025/08/07 08:04

高德施密特。（路透）高德施密特。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期陷入連敗深淵的洋基，今天靠著前MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）在第7局敲出關鍵超前轟，終場以3：2力壓遊騎兵，終結5連敗。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）在3下先被突破，挨遊騎兵安打串聯丟1分，不過隊友馬上給予火力支援，沃爾普（Anthony Volpe）在4上敲出適時安打追平比數，接著洋基發動雙盜壘，藉由對方捕手傳球失誤以2：1超前。

遊騎兵5下吹起反攻號角，靠著2支安打和四壞保送攻佔滿壘，接著西米恩（Marcus Semien）打出高飛犧牲打，一舉追成2：2平手。

洋基7上1出局後，啟用代打高德施密特，他棒打遊騎兵牛棚投手賈西亞（Robert Garcia），敲出左外野陽春砲，賽季第10轟出爐，擊球初速109.3英哩、飛行距離395英呎，幫助球隊超前比數，後續洋基牛棚力保不失，成功終結連敗。

羅冬先發5局失2分無關勝敗，小萊特（Mark Leiter Jr.）中繼1局無失分摘下勝投，貝納（David Bednar）後援1.2局猛飆5K無失分，收下救援成功。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中