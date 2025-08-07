MLB》終於贏了！MVP重砲高德施密特代打超前轟 洋基終結5連敗

高德施密特。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕近期陷入連敗深淵的洋基，今天靠著前MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）在第7局敲出關鍵超前轟，終場以3：2力壓遊騎兵，終結5連敗。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）在3下先被突破，挨遊騎兵安打串聯丟1分，不過隊友馬上給予火力支援，沃爾普（Anthony Volpe）在4上敲出適時安打追平比數，接著洋基發動雙盜壘，藉由對方捕手傳球失誤以2：1超前。

遊騎兵5下吹起反攻號角，靠著2支安打和四壞保送攻佔滿壘，接著西米恩（Marcus Semien）打出高飛犧牲打，一舉追成2：2平手。

洋基7上1出局後，啟用代打高德施密特，他棒打遊騎兵牛棚投手賈西亞（Robert Garcia），敲出左外野陽春砲，賽季第10轟出爐，擊球初速109.3英哩、飛行距離395英呎，幫助球隊超前比數，後續洋基牛棚力保不失，成功終結連敗。

羅冬先發5局失2分無關勝敗，小萊特（Mark Leiter Jr.）中繼1局無失分摘下勝投，貝納（David Bednar）後援1.2局猛飆5K無失分，收下救援成功。

