MLB》投打二刀流導致狀態下滑？締造偉業的大谷翔平強調：最重要的是...

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平在今天展現投、打二刀流的全力演出，儘管未能幫助球隊取勝，他在接受採訪時解答本季重新以二刀流身分上場奮戰後成績下滑的問題，以及他認為的最大關鍵。

大谷翔平今天在投手丘上繳出4局失1分好投，飆出8K，最快球速達101.1英哩，打擊上他敲出賽季第39轟，達成生涯美職千安里程碑，並選到1次四壞保送，打擊率上升到2成76，攻擊指數0.987。

大谷翔平大聯盟累積的1000支安打當中，有264支是全壘打，產量相當驚人，不過他本人卻表示，能夠選到四壞保送才是最重要的，雖然技術很重要，但如果球不投進好球帶，如何忍住不揮才是整個打席中最重要的事。

本季大谷翔平正式重返投手丘，在打擊上就沒有上個賽季如此亮眼，被記者問到是否因二刀流導致狀態下滑時，大谷坦言：「球季前半與其說是數據不理想，反而更像是還沒趨於穩定，且對方也常常會很積極地向我發起進攻，所以我得主動出棒去創造機會來影響局勢，這樣的打席我覺得很多。在投手回歸後，數據才慢慢變得正常。同時，對手也開始分成有機會競爭季後賽與沒有的局面，他們也會因此改變策略。有時候球就是不太會投進好球帶，所以在這種情況下，如何忍住不去揮棒保持耐心，是最重要的關鍵。」

根據大聯盟官方數據指出，大谷翔平在本季儘管擊球的各項數據都很出色，但在本壘板紀律面上就不盡人意，他的追打壞球比率（Chase%）為26.1%，排聯盟PR57，揮空率（Whiff%）高達33.7%，排聯盟PR3，被三振率（K%）也高達26.9%，僅排聯盟PR13，不過在被保送率（BB%）上，大谷高達13.9%，排聯盟PR96。

