體育 棒球 MLB

MLB》女力覺醒！女性裁判帕沃爾週末「初登板」寫大聯盟歷史一頁

2025/08/07 09:25

帕沃爾。（資料照，美聯社）帕沃爾。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟將迎來女力新篇章！現今48歲的女性裁判帕沃爾（Jen Pawol）將在美國時間週末馬林魚對上勇士的比賽中執法，她除了是今年第5位初登大聯盟的裁判外，同時也將成為大聯盟史上首位在最高殿堂執法的女性裁判。

出生在紐澤西州的帕沃爾，高中時期曾連續3個球季都成為壘球與足球的全州明星球員（all-state player），並靠著壘球而獲得獎學金升上大學，在學時入選過3次的全聯盟隊，甚至還在2001年成為美國女子棒球國家隊成員。

在2010到2016年於壘球NCAA執法後，帕沃爾2015年參與了大聯盟裁判的選拔訓練營，並受邀進入到裁判培訓學院，2016年獲得灣岸聯盟（Gulf Coast League）的執法工作後，就一路在小聯盟執法至今，包括2023年3A層級的冠軍戰也能看到她的身影。

帕沃爾曾在去年的熱身賽就擔任過裁判，成為繼2007年科爾泰西奧（Ria Cortesio）後再度在場上看到女性裁判在場上執法，而根據《美聯社》報導的消息指出，帕沃爾將在美國時間週六的雙重賽擔任壘審，並在隔日的賽事擔綱主審重任。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）在聲明寫到：「這項棒球界歷史的成就，反映了Jen的努力不懈、犧牲奉獻與熱愛球賽的心。這個機會是她應得的，並且我們都為她樹立典範感到驕傲，尤其是給予了所有希望在場上貢獻自己的每位女性。」

