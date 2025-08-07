MLB》洋基新同學貝納跨局飆5K救援成功！ 布恩狂讚其心態：我差點把他換掉

貝納1.2局5K救援成功。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在對遊騎兵一戰，靠著前MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）的超前轟終結5連敗，其中新同學貝納（David Bednar）1.2局的跨局救援成功也是止敗關鍵。

貝納是前海盜明星終結者，他在交易大限前透過3換1交易轉戰條紋大軍，在加盟首戰雖然就投1.2局失掉2分，但接下來2場出賽投2.2局沒掉分，包含今天的1.2局跨局5K好投，收下轉隊後的首次救援成功。

賽後總教練布恩（Aaron Boone）盛讚貝納：「他的表現如此出色又有膽識。」貝納在8下1出局登板，9局他連飆2K後投出四壞保送再被敲安，此時球隊叫出暫停，隨後布恩選擇相信他，而貝納也對賈西亞（Adolis García）飆出三振關門成功。

談到暫停當下，貝納直言，自己甚至沒有注意到布恩走上投手丘：「我根本沒看到他過來，我當時正在集中精神想要怎麼對付賈西亞。我說我想要解決他，布恩同意了，然後我就專心致志地拿下最後一個出局數。」布恩說：「老實說，我當時準備要把他換下場。結果他回我一個眼神，那感覺就像『你才不會』，然後我問他確定嗎，他就說當然，我要解決這傢伙，然後我就讓他繼續投了。這就是球員該有的不服輸精神，我超愛這種心態。」

