體育 棒球 MLB

MLB》無安打破功仍受敵隊球迷掌聲 守護者先發威廉斯：這不太常發生

2025/08/07 10:53

威廉斯今天試圖力拚無安打比賽，但可惜被索托敲出全壘打，無緣紀錄。（法新社）威廉斯今天試圖力拚無安打比賽，但可惜被索托敲出全壘打，無緣紀錄。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者右投威廉斯（Gavin Williams）今天掛帥主投面對大都會威風八面，有望達成無安打比賽里程碑，可惜最後擦身而過，不過退場時仍受到大都會球迷給予掌聲，他賽後坦言雖然此事不常發生，但很感謝他們的鼓勵。

前面先發主投8.1局，未讓對手敲出任何安打的威廉斯，僅差2個出局數就要達成生涯里程碑，但面對大都會明星強打索托（Juan Soto）卻被一棒逮中，掃出中外野方向的陽春砲，無緣達成難得的成就。

威廉斯賽後談到無安打比賽，他表示在第7局時就意識到自己有望能寫下紀錄，並希望不要被換教練換下場，「我第8局時跟自己說我想要投無安打。」

經過無緣紀錄的一轟後，威廉斯先是解決掉阿隆索（Pete Alonso）並對尼莫（Brandon Nimmo）投出保送，此時教練團決定啟用牛棚，然而威廉斯退場時許多大都會球迷不吝嗇起立給予掌聲，賽後的他提及此事覺得感覺很棒，「尤其能接受到不同球隊的球迷鼓舞，這不太常發生，因此我很感謝他們的鼓勵。」

賽後守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）談到威廉斯今天的表現，他坦言在創造紀錄的過程中，不敢去詢問威廉斯今天的感覺如何，「我整場比賽也沒有和投手教練威利斯（Carl Willis）與助理教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）講到話。不過當你有著4分領先，你必須得放手讓他去做，你不會知道這些投手有多少機會能夠達成這個成就（無安打），他必須要一路投下去。」

除了投手外，瓦格特也讚賞他與捕手黑吉斯（Austin Hedges）的搭配，「他們今天保持一個非常棒的節奏，Heggie蹲捕了一場不可置信的比賽，但他將所有的功勞歸給了Gavin，他們讓大都會一局一局的將記分板掛上0，不讓他們在前面的局數有任何攻勢。」

守護者隊史上一次的無安打比賽，已經要回溯到美國時間1981年5月15日的巴克（Len Barker），當時他面對藍鳥投出完全比賽，距今已長達44年，也是大聯盟目前單隊最長的「無安打比賽」荒。

