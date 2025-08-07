MLB》被大谷翔平完全宰制連吞5K！紅雀日裔外野手努特巴爾苦嘆：我連這件事都做不到

大谷翔平4局8K，其中2K賞給紅雀日裔外野手努特巴爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）今天對道奇敲出1安進帳2分打點，幫助球隊以5：3逆轉勝，不過他兩度對大谷翔平都吞下三振，近期對決連5打席吞K，他對此也只能苦笑以對。

努特巴爾今天擔任4棒左外野手，首打席在2局被大谷翔平99.4英哩高速球吊中揮棒落空吞K，第二打席在4局，被大谷翔平88.6英哩的滑球揮棒落空吞K，近期兩人對決的5個打席，努特巴爾全部都吞下三振。

賽後，獲勝的努特巴爾笑著說道：「比上一次好一點。上次連3打席被三振，今天只有2次。」、「賽前我就想著今天不管怎樣至少要碰到球，但我連這件事都做不到。」

紅雀日裔外野手努特巴爾5打數1安打貢獻2分打點助隊擊敗道奇。（路透）

談到上次對決大谷翔平與今天的差異，努特巴爾老實說：「今天的速球感覺比上次還要強，雖然都是100英哩左右，但體感還要更快。雖然大谷翔平才剛傷癒復出，但他的投球依舊還是頂尖水準。」

今天是大谷翔平投手復出後第一次投滿4局，接下來他還會朝正常先發投手的局數邁進，努特巴爾聞言苦笑：「他如果完全恢復，可以投到6、7局的話，老實說這可不怎麼有趣阿...」

大谷翔平加上本場比賽，本季共以投手身分出賽8場都是先發，主投19.0局送出25次三振，防禦率2.37，每局被上壘率1.11，被打擊率2成25。打者部分則是113場出賽敲出39轟，打擊率2成76，攻擊指數0.987。

