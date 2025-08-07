晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》被大谷翔平完全宰制連吞5K！紅雀日裔外野手努特巴爾苦嘆：我連這件事都做不到

2025/08/07 10:26

大谷翔平4局8K，其中2K賞給紅雀日裔外野手努特巴爾。（美聯社）大谷翔平4局8K，其中2K賞給紅雀日裔外野手努特巴爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）今天對道奇敲出1安進帳2分打點，幫助球隊以5：3逆轉勝，不過他兩度對大谷翔平都吞下三振，近期對決連5打席吞K，他對此也只能苦笑以對。

努特巴爾今天擔任4棒左外野手，首打席在2局被大谷翔平99.4英哩高速球吊中揮棒落空吞K，第二打席在4局，被大谷翔平88.6英哩的滑球揮棒落空吞K，近期兩人對決的5個打席，努特巴爾全部都吞下三振。

賽後，獲勝的努特巴爾笑著說道：「比上一次好一點。上次連3打席被三振，今天只有2次。」、「賽前我就想著今天不管怎樣至少要碰到球，但我連這件事都做不到。」

紅雀日裔外野手努特巴爾5打數1安打貢獻2分打點助隊擊敗道奇。（路透）紅雀日裔外野手努特巴爾5打數1安打貢獻2分打點助隊擊敗道奇。（路透）

談到上次對決大谷翔平與今天的差異，努特巴爾老實說：「今天的速球感覺比上次還要強，雖然都是100英哩左右，但體感還要更快。雖然大谷翔平才剛傷癒復出，但他的投球依舊還是頂尖水準。」

今天是大谷翔平投手復出後第一次投滿4局，接下來他還會朝正常先發投手的局數邁進，努特巴爾聞言苦笑：「他如果完全恢復，可以投到6、7局的話，老實說這可不怎麼有趣阿...」

大谷翔平加上本場比賽，本季共以投手身分出賽8場都是先發，主投19.0局送出25次三振，防禦率2.37，每局被上壘率1.11，被打擊率2成25。打者部分則是113場出賽敲出39轟，打擊率2成76，攻擊指數0.987。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中