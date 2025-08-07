晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前道奇少主梅伊紅襪處女秀吞敗 皇家游擊明星小惠特追平鈴木一朗狂紀錄

2025/08/07 10:50

梅伊飆出三振後怒吼，但他今天在紅襪的處女秀表現不佳吞敗。（法新社）梅伊飆出三振後怒吼，但他今天在紅襪的處女秀表現不佳吞敗。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在主場迎戰皇家，豆城軍派出從道奇網羅的先發梅伊（Dustin May），但他僅投3.2局就失3分吞下轉隊首敗，皇家以7：3收勝，小惠特（Bobby Witt Jr.）還完成自鈴木一朗後的首見紀錄。

紅襪在交易大限跟道奇買來梅伊，用的是今年剛從德弗斯（Rafael Devers）巨人交易案獲得的主菜之一提布斯（James Tibbs III），以及另一名外野手艾爾哈德（Zach Ehrhard）。

梅伊在今天迎來紅襪初登板，首局隊友就給他2分支援，他在前2局遭遇亂流時都力保不失，不過到第3局他被小惠特適時安打失掉1分。4局梅伊先對佛雷澤（Adam Frazier）投出觸身球保送，但後續佛雷澤盜壘失敗出局，接著梅伊連續被敲出3支安打失掉2分形成2：3落後，梅伊回穩解決雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）後又對小惠特投出觸身球保送，便被教練給換下場。

小惠特跑出賽季第30次盜壘成功。（路透）小惠特跑出賽季第30次盜壘成功。（路透）

梅伊紅襪初登板表現不盡人意，3.2局投球失掉3分都是自責分，投出4K與1次四壞保送還有2次的觸身球保送，被打6支安打，賽後防禦率4.93。

皇家在梅伊退場後，於7、8兩局再添比分，包含印帝亞（Jonathan India）的3分砲在內，取得7：2領先，紅襪8下追回1分，終場3：7遭到逆轉。

皇家今天除了贏球外，陣中明星游擊手小惠特在3局敲安後跑出本季第30次盜壘成功，達成生涯前4季都能有30盜以上的里程碑，追平鈴木一朗，成為自1994年來第二位，前4個賽季都可以跑出30盜以上的球員（鈴木一朗前8季都跑出30盜以上）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中