MLB》前道奇少主梅伊紅襪處女秀吞敗 皇家游擊明星小惠特追平鈴木一朗狂紀錄

梅伊飆出三振後怒吼，但他今天在紅襪的處女秀表現不佳吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在主場迎戰皇家，豆城軍派出從道奇網羅的先發梅伊（Dustin May），但他僅投3.2局就失3分吞下轉隊首敗，皇家以7：3收勝，小惠特（Bobby Witt Jr.）還完成自鈴木一朗後的首見紀錄。

紅襪在交易大限跟道奇買來梅伊，用的是今年剛從德弗斯（Rafael Devers）巨人交易案獲得的主菜之一提布斯（James Tibbs III），以及另一名外野手艾爾哈德（Zach Ehrhard）。

梅伊在今天迎來紅襪初登板，首局隊友就給他2分支援，他在前2局遭遇亂流時都力保不失，不過到第3局他被小惠特適時安打失掉1分。4局梅伊先對佛雷澤（Adam Frazier）投出觸身球保送，但後續佛雷澤盜壘失敗出局，接著梅伊連續被敲出3支安打失掉2分形成2：3落後，梅伊回穩解決雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）後又對小惠特投出觸身球保送，便被教練給換下場。

小惠特跑出賽季第30次盜壘成功。（路透）

梅伊紅襪初登板表現不盡人意，3.2局投球失掉3分都是自責分，投出4K與1次四壞保送還有2次的觸身球保送，被打6支安打，賽後防禦率4.93。

皇家在梅伊退場後，於7、8兩局再添比分，包含印帝亞（Jonathan India）的3分砲在內，取得7：2領先，紅襪8下追回1分，終場3：7遭到逆轉。

皇家今天除了贏球外，陣中明星游擊手小惠特在3局敲安後跑出本季第30次盜壘成功，達成生涯前4季都能有30盜以上的里程碑，追平鈴木一朗，成為自1994年來第二位，前4個賽季都可以跑出30盜以上的球員（鈴木一朗前8季都跑出30盜以上）。

