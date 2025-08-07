東園小將今啟程美國威廉波特 北市府授旗贈萬華在地平安符勉勵

東園國小今將啟程赴美威廉波特，北市府進行授旗。（北市教育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕東園國小少棒隊日前於2025年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽中奪冠，不僅是隊史睽違10年再闖美國威廉波特參加「2025世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽」，也是台北市睽違3年再次有少棒球隊登上國際舞台。東園小將今（7日）將啟程赴美國威廉波特，北市府也授旗，並送上萬華在地廟宇平安符，祝福再創佳績。

東園小將今將啟程，台北市長蔣萬安將中華奧會會旗及臺北市市旗授予東園國小陳毓卿校長、張鍾榮新任校長、總教練賴敏男及隊長陳世鴻；此外也在活動上將事前在萬華在地廟宇求取而來的平安符贈予選手，祝福代表隊能再創隊史最佳紀錄。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，東園國小不負眾望，從預賽一路挺進冠軍賽，先後擊敗中國、關島、香港、沙烏地阿拉伯及菲律賓，雖然預賽中曾惜敗韓國隊，但是選手及教練們沒有氣餒，反而越戰越勇展現出真正的「東園精神」，成功抱回冠軍，祝福這次可以於世界少棒賽上奪冠。

北市教育局介紹，東園少棒為北市歷史最悠久的棒球隊，1943年「加蚋公學校」時期即成立，更曾於1972年代表我國出征威廉波特，勇奪世界少棒錦標賽冠軍，是北市至今唯一贏得威廉波特冠軍的學校。而市府重視學校體育發展，此次東園赴美，教育局及體育局也攜手補助約235萬元出國經費，讓選手及教練可以無後顧之憂專注於賽場上，用成績向世界證明自己。

東園國小今將啟程赴美威廉波特，北市府進行授旗。（北市教育局提供）

東園國小今將啟程赴美威廉波特，北市府進行授旗。（北市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法