體育 棒球 MLB

MLB》首支70勝球隊！釀酒人范恩、柏金斯開轟橫掃勇士奪6連勝

2025/08/07 11:45

范恩。（美聯社）范恩。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客勇士主場的釀酒人，靠著范恩（Andrew Vaughn）與柏金斯（Blake Perkins）開轟的表現之下，幫助球隊以5：4獲勝並在系列賽3戰全勝橫掃對手，也在近期6連勝的火燙近況下，成為本季第1支拿到70勝的球隊。

勇士首局靠著3支安打先馳得點，不過2局上半釀酒人靠著柏金斯與圖榮（Brice Turang）的連續長打追平比數，4局上再交給首名打者范恩轟出陽春砲拿下領先。

5局上半釀酒人持續發動攻勢，柯林斯（Isaac Collins）與耶利奇（Christian Yelich）接連安打上壘後，范恩先是擊出滾地球送回1分打點，接著輪到柏金斯，他相中史崔德（Spencer Strider）的紅中滑球，一棒扛出右外野大牆外，這發兩分砲幫助球隊擴大領先優勢，也將史崔德打退場。

雖然勇士在5局下半立刻追回1分，甚至普洛法（Jurickson Profar）與哈里斯（Michael Harris II）也加入開轟行列，將比分縮小至1分差，不過釀酒人投手群仍展現壓制力，將失分控制在最低，依舊幫助球隊勝利。

釀酒人今日共敲14支安打包括2轟，其中柏金斯與柯林斯皆繳出3安「猛打賞」，後者還選到1次保送，單場4度上壘也是他大聯盟生涯第3次，此外范恩也有4支2的表現，季中轉隊到釀酒人後持續展現強大進攻火力，整體進攻指數（OPS）已經高達1.145。

投手部分，釀酒人掛帥的昆塔納（Jose Quintana），主投6局被敲7支安打失掉3分，送出7次三振且沒有保送，優質先發的內容也收穫本季第9勝，而勇士先發史崔德僅投4.2局就被狂敲11安失5分，苦吞第9敗。

柏金斯。（美聯社）柏金斯。（美聯社）

