體育 棒球 韓職

中職》當年有意網羅傳奇救援王 台鋼領隊向吳昇桓說聲「辛苦了！」

2025/08/07 11:03

南韓隊吳昇桓。（資料照，記者陳志曲攝）南韓隊吳昇桓。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕南韓棒球史上最偉大的守護神，43歲三星獅「石佛」吳昇桓昨宣告今年球季結束退休，一代名將華麗謝幕，韓聯社報導指出，近年有數支中職球隊探詢加盟的可能性，吳昇桓最終選擇在韓職賽場退役，他認為這是正確的決定。

事實上，2023年底準備進軍中職首個一軍賽季的台鋼雄鷹，曾透過管道探詢吳昇桓的意願，如果各方面條件都符合，台鋼球團準備一份禮遇他的合約，只是，吳昇桓在2024年1月與三星獅簽下2年22億韓元（約4745萬台幣）合約續留，無緣跨海來台效力。

回首這一段往事，台鋼領隊劉東洋表示，未能把這位傳奇救援王帶來台灣，至今仍覺得可惜，當得知吳昇桓決定引退的消息，除了透過管道跟他說聲辛苦了，也祝福他未來引退後一切順心。

2023年吳昇桓在韓職拿下30次救援成功、防禦率3.45，當時41歲仍老當益壯，劉東洋說，那一年吳昇桓成績不錯，評估技術沒問題，台鋼是新球隊，投手群很年輕，需要老大哥帶領並傳承經驗，更需要高知名度球星打響「台鋼元年」，這也是當初透過交易將王柏融納入麾下的構想。

吳昇桓國際賽經驗豐富，曾在世界大學棒球賽、亞洲職棒大賽和兩屆經典賽，讓台灣隊和統一獅打者吃足苦頭，球迷稱他「無生還」，代表打者遭遇吳昇桓即「無人能生還」，在台頗具知名度。

劉東洋透露，當時球隊計畫將1名洋將擺在最後一道防線，評估吳昇桓是合適人選，為求慎重，曾透過管道向阪神虎了解吳昇桓的狀況，得到「個性Nice、與隊友相處融洽」的評價，過去高津臣吾效力興農牛，曾締造台美日韓職都拿下救援成功，成為史上第1人的紀錄，吳昇桓若能跨海來台助拳歷史留名，也是美事一樁，無奈最終吳昇桓決定續留三星獅，「很可惜，差一點成為台鋼雄鷹第一代守護神。」

吳昇桓在2005年開啟職業生涯，效力三星獅9年，後轉戰日職阪神虎2年都拿到央聯救援王，2016年挑戰大聯盟先後效力紅雀、藍鳥、洛磯，2019年回到韓職老東家三星獅，2023年6月6日達成美日韓通算500次救援成功里程碑，成為亞洲第一人，生涯累計549次救援成功。

