韓職》985萬補強大聯盟資深洋投！ 樂天巨人拚戰績簽下維拉斯奎茲

〔體育中心/綜合報導〕根據《韓聯社》報導，韓職樂天巨人簽下大聯盟資深先發投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez），剩餘賽季將給他33萬美元（約新台幣985萬）。

現年33歲的維拉斯奎茲將頂替戴維森（Tucker Davidson）的輪值空缺，戴維森在今年於韓職出賽先發22場拿下10勝5敗，防禦率3.65，儘管整體數據亮眼，但戴維森在6月的防禦率為7.71，7月防禦率為4.05，比3-4月的2.18與5月的2.70要差，因此巨人還是決定更換洋投。

維拉斯奎茲擁有144場大聯盟先發資歷，拿下38勝51敗，防禦率4.88，在763.2局投球送出822K，他上次在大聯盟出賽為2023年於海盜隊，2024年因為手肘傷勢整季報銷，今年跟守護者簽下小聯盟約，本季在3A拿下5勝4敗，防禦率3.42，投81.2局送出95K、50保送。

巨人指出，維拉斯奎茲有4個球種包含直球、滑球、彈指曲球與變速球，球團希望可以借助維拉斯奎茲的大聯盟經驗，希望能夠在接下來的賽事為球隊提供幫助，預計維拉斯奎茲會在禮拜五抵達南韓。

在今天賽前，巨人以58勝45敗3和排名第三，落後給韓華鷹與LG雙子4場勝差。（韓華鷹60勝39敗3和、LG雙子62勝41敗2和，兩者無勝差，韓華勝率以0.004些微領先）

