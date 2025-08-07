晴時多雲

MiLB》火球男林振瑋傷癒回歸送4BB！李灝宇夯三壘安進帳3打點

2025/08/07 12:36

林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力紅雀高階1A的台灣火球男林振瑋，今日擺脫傷病重返球場，面對釀酒人先發1局送出4次保送失掉3分，所屬球隊則以4：6落敗。

在美國時間7月18日被放入7天傷兵名單林振瑋，直到今天才迎來傷癒的首場出賽，不過林振瑋仍還在尋找手感，面對前3棒通通投出保送，隨後接連因高飛犧牲打、安打與滾地球掩護失分，雖然隨後又投出四壞保送讓打者上壘，不過最終飆出三振化解危機，也結束今天的投球工作。

林振瑋今日用球數38球，主投1局被敲出1支安打失掉3分，送出1次三振及4次保送，防禦率來到5.57。

而在3A層級也有多名台灣好手出賽，老虎李灝宇今日進行雙重賽，首戰4打數2支安打都是長打，其中還包括1支三壘安，但在第2戰手感冷卻4支0並吞下1K，整體進攻指數（OPS）為.760。

海盜3A的鄭宗哲今日對上皇家，4打數0安進帳，中斷個人連兩場有安打，而在小熊的「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）繳出3支1的成績，目前已經連續6場比賽敲安，8月的打擊率高達.350，近況十分火燙。

此外，在道奇1A的柯敬賢今天也有出賽，不過3個打數沒有安打，打擊三圍.273/.415/.303。

