MLB》挑戰把道奇拉下王座！教士逆轉奪2連勝 只差2場勝差了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕教士今在9局上半攻下關鍵2分，終場以3：2逆轉響尾蛇，收下2連勝，持續緊咬國聯西區龍頭道奇。

響尾蛇在首局靠台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲出陽春砲、賽季第23轟出爐先馳得點，次局攻勢再起，握有無人出局滿壘機會，不過只靠托馬斯（Alek Thomas）高飛犧牲打換回1分。

響尾蛇前6局打完取得2：0領先，教士直到7局上半才破蛋，藉由明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）陽春砲追回1分。

教士9上吹起反攻號角，先前過交易網羅的明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）敲出陽春砲扳平比數，接著柏格茲、伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）安打串聯攻下超前分，逆轉戰局。

教士9下派出火球終結者米勒（Mason Miller），他送出3K順利關門。教士贏球後收下2連勝，目前戰績64勝51敗，只落後道奇2場勝差。

