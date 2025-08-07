MLB》大谷翔平狂寫105年神蹟竟問天！美媒狠批道奇浪費：實在太可惜...

大谷翔平的好表現未能幫助道奇贏下系列賽。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇巨星大谷翔平在今天投、打兩端都有驚人發揮，締造大聯盟105年來唯一紀錄，然而球隊卻在比賽後段遭到逆轉輸球，讓美媒也不禁批判，道奇浪費大谷的表現。

大谷翔平在投手丘上4局失1分飆出8次三振，打擊端也敲出賽季第39轟幫助道奇取得領先，但道奇牛棚在後段放火導致終場以3：5輸給紅雀，系列賽1勝2敗輸掉，接下來經過一天休兵日要開拔到加拿大，與近況火燙的美聯龍頭藍鳥正面對決。

美媒《Clutch Points》先引述《OptaSTATS》資料指出，大谷翔平是自1920年打點成為正式紀錄以來，史上唯一單場「敲出全壘打、飆出至少8K、打點多於自己失分、保送次數多於自己投出的保送」的選手。

文中提到，要湊齊這些條件非常不簡單，但正因為大谷翔平能夠實現二刀流偉業，才可以創下這種難得紀錄。隨後該文批評，大谷翔平歷史性的表現，對道奇而言仍不足以取勝：「道奇無法用勝利為大谷翔平精彩的一天畫下句點實在太可惜。而對道奇的好消息是，儘管7戰4敗、10戰6敗，他們仍還維持國聯西區王座。」

日媒《東京體育》提到，大谷翔平在天使隊時期，時常有表現好但球隊輸球的場合，在日本因此出現調侃天使隊的網路流行用語「なおエ」，「なお」在日文是連接詞，意思為「此外、另外」；「エ」則是天使隊的縮寫，而今天道奇隊的表現，讓「なおエ」變成了「なおド」（ド為道奇隊ドジャース縮寫）。

