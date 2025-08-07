晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平狂寫105年神蹟竟問天！美媒狠批道奇浪費：實在太可惜...

2025/08/07 13:52

大谷翔平的好表現未能幫助道奇贏下系列賽。（路透）大谷翔平的好表現未能幫助道奇贏下系列賽。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇巨星大谷翔平在今天投、打兩端都有驚人發揮，締造大聯盟105年來唯一紀錄，然而球隊卻在比賽後段遭到逆轉輸球，讓美媒也不禁批判，道奇浪費大谷的表現。

大谷翔平在投手丘上4局失1分飆出8次三振，打擊端也敲出賽季第39轟幫助道奇取得領先，但道奇牛棚在後段放火導致終場以3：5輸給紅雀，系列賽1勝2敗輸掉，接下來經過一天休兵日要開拔到加拿大，與近況火燙的美聯龍頭藍鳥正面對決。

美媒《Clutch Points》先引述《OptaSTATS》資料指出，大谷翔平是自1920年打點成為正式紀錄以來，史上唯一單場「敲出全壘打、飆出至少8K、打點多於自己失分、保送次數多於自己投出的保送」的選手。

文中提到，要湊齊這些條件非常不簡單，但正因為大谷翔平能夠實現二刀流偉業，才可以創下這種難得紀錄。隨後該文批評，大谷翔平歷史性的表現，對道奇而言仍不足以取勝：「道奇無法用勝利為大谷翔平精彩的一天畫下句點實在太可惜。而對道奇的好消息是，儘管7戰4敗、10戰6敗，他們仍還維持國聯西區王座。」

日媒《東京體育》提到，大谷翔平在天使隊時期，時常有表現好但球隊輸球的場合，在日本因此出現調侃天使隊的網路流行用語「なおエ」，「なお」在日文是連接詞，意思為「此外、另外」；「エ」則是天使隊的縮寫，而今天道奇隊的表現，讓「なおエ」變成了「なおド」（ド為道奇隊ドジャース縮寫）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中