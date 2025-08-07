MiLB》5月右腳踝扭傷缺陣 費城人王牌諾拉復健賽3.2局失1分

諾拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕5月因傷缺陣的費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola），今日對上洋基3A進行第2場復健賽，繳出3.2局失1分的表現，持續努力重返大聯盟。

在5月中就因右腳踝扭傷進入15天傷兵名單的諾拉，復原情況比預期緩慢許多，甚至在美國時間6月19日轉為60天傷兵名單，直到8月才回到球場進行復健賽。

諾拉首局的投球就遇到危機，解決首名打者後被接連敲出安打並投出保送形成滿壘，雖然靠著三振抓下第2個出局數，但面對羅哈斯（Jose Rojas）的控球還是偏差，送出四壞保送讓對手先馳得點。

經歷過第1局的亂流後，諾拉在2局上半只被維瓦斯（Jorbit Vivas）擊出安打，3局上更是送出3上3下，續投到第4局順利抓下兩個出局數後，被蒙吉亞（Ismael Munguia）擊出安打，此時教練團決定啟用牛棚，諾拉也完成今天的投球任務。

諾拉今天用了69球完成3.2局，被敲出4支安打失掉1分，送出3次三振與2次保送，目前在復健賽累計6.2局的投球飆出6K且僅失1分，防禦率1.35。

Aaron Nola’s stats from his first two rehab starts with AAA Lehigh Valley:



6.2 IP | 7 H | 1 ER | 3 BB | 6 K | 1.35 ERA pic.twitter.com/HG0mWlop3S — Phillies Tailgate （@PhilsTailgate） August 6, 2025

