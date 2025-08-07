晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「能打到40幾歲已是上帝給的禮物」 胡金龍引退吐露心聲

2025/08/07 14:25

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天統一獅位老將胡金龍舉行引退記者會，將在9月20日澄清湖球場對戰樂天桃猿之戰舉行引退儀式，球團也公布票價與紀念商品相關資訊，票價最貴的AAOA應援席980元，外野自由席350元最便宜，8月8日中午12點開放季票球迷購買預售票，8月10日中午12點全面開賣全面開賣。

胡金龍說，能打到40幾歲已是上帝給的禮物，棒球帶給我很大的收穫，好好享受最後一年，不要留下遺憾。

41歲的胡金龍具5年大聯盟資歷，總計出賽118場敲 2轟外帶18分打點，打擊率1成76，2012年底中職選秀他成為義大犀牛狀元郎，2022年1月改披獅袍，13年中職生涯累計出賽979場，敲出1249支安打，另有85轟、76盜和562分打點，打擊率3成44、上壘率3成88、長打率4成81，2016年帶領義大奪冠，也是他在中職的唯一1冠。

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中