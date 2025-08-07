中職》「能打到40幾歲已是上帝給的禮物」 胡金龍引退吐露心聲

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天統一獅位老將胡金龍舉行引退記者會，將在9月20日澄清湖球場對戰樂天桃猿之戰舉行引退儀式，球團也公布票價與紀念商品相關資訊，票價最貴的AAOA應援席980元，外野自由席350元最便宜，8月8日中午12點開放季票球迷購買預售票，8月10日中午12點全面開賣全面開賣。

胡金龍說，能打到40幾歲已是上帝給的禮物，棒球帶給我很大的收穫，好好享受最後一年，不要留下遺憾。

41歲的胡金龍具5年大聯盟資歷，總計出賽118場敲 2轟外帶18分打點，打擊率1成76，2012年底中職選秀他成為義大犀牛狀元郎，2022年1月改披獅袍，13年中職生涯累計出賽979場，敲出1249支安打，另有85轟、76盜和562分打點，打擊率3成44、上壘率3成88、長打率4成81，2016年帶領義大奪冠，也是他在中職的唯一1冠。

