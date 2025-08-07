中職》生涯經歷過太多事情 胡金龍最感謝「牛爸」

胡金龍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天統一獅為胡金龍舉行引退記者會，他透露，最感謝的人是南英商工棒球隊教練「牛爸」陳献榮，當年高中還是青春期，容易走偏學壞，牛爸很用心照顧他，「最要謝謝牛爸的是，當初從美國要回台灣前一度不想打球，因為肩膀有傷，眼睛出問題，不知道怎麼走下去，牛爸一通電話，就跟我說先看醫生試試看，那就先回來，不行的話再做打算。」

胡金龍表示，沒想到引退的畫面，以前每天都當最後一天再打，能堅持這麼久算是出乎意料，看到嘟嘟和TAKE引退，才意識到自己默默走了22年，「知道今年是最後一年，每個打席都當作最後一個打席，毫無保留地放開去打，打好打不好都沒壓力，還是要盡力為球隊做出貢獻。」

胡金龍說，從旅外到回台灣經歷過太多事情，最難忘的是第一天被叫上大聯盟，沒想到忽然被叫上去，結果代打擊出全壘打，剛站上打擊區腳還是發抖的。

棒球生涯要感謝的人很多，胡金龍說，一路上要謝謝以前帶過他的基層教練，棒球路上的貴人，還有家人在背後默默支持才能打這麼久，也要謝謝球迷進場為他加油，滿感動的。

被問到9月20日引退賽會不會哭，胡金龍笑說，想留在拿到總冠軍再哭，代打考驗教練團功力，林岳平總教練什麼時機代打都會提早跟他講。

